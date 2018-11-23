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23 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Taner Öcal: “İlerleyen haftalarda daha iyi olacağız”

Taner Öcal: “İlerleyen haftalarda daha iyi olacağız”

Açıklama öncesi detay

Kırmızı Kart Misyon Allah Rektör 

-Teknik Direktör Taner Öcal'ın açıklaması

- KARABÜK

- Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Taner Öcal, sahasında oynadıkları Balıkesirspor Baltok maçında 10 kişi kalmalarına rağmen iyi mücadele ettiklerini, ilerleyen haftalarda daha iyi olacaklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor 13. haftada sahasında oynadığı Balıkesirspor Baltok'a 2-1 mağlup oldu. Maç sonrası konuşan Teknik Direktör Taner Öcal, 17-18 yaşındaki futbolcularla Karabük’ün yeniden var olma mücadelesi için burada olduklarını belirterek, “5 gündür çocuklarla birlikteyiz. Üzerinde çok büyük yük taşıyan, büyük bir misyon taşıyan 17-18 yaş bir grup çocukla birlikte Karabük’ün yeniden var olma mücadelesi için buradayız. Birinci dakikada kırmızı kart gördük ama çocukların direnci hiçbir zaman kırılmadı. 5 gündür burada aile ortamı oluşturmaya ve futbolun doğrularını öğretmeye çalışıyoruz. Bugün her ne kadar 10 kişi kalsak da iyi mücadele ile oynadığımız oyun ile bunu bir şekilde gösterdik diye zannediyorum. İlerleyen haftalarda daha iyi olacağız. Özellikle de Karabüklülerin bu çocuklara sahip çıkmasını istiyorum. Güzel maç oldu. Bizde oynadığımız futboldan zevk aldık. İnşallah bundan sonraki haftalarda üstüne koyarak daha iyi bir Karabükspor seyrettireceğimizi düşünüyorum” dedi.

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