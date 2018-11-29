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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Taner Öcal: “Hedefimiz iyi futbol iyi sonuç”

Taner Öcal: “Hedefimiz iyi futbol iyi sonuç”

Antrenman öncesi detay

Kırmızı Kart Allah Rektör 

-Taner Öcal'ın açıklamaları
-antrenmandan detay

- - Kardemir Karabükspor, Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürüyor KARABÜK

- Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Taner Öcal, her maça çıktıklarında heyecan yaşadıklarını ve hedeflerinin iyi futbol ile iyi sonuç almak olduğunu söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını akşam Hasan Doğan Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile devam ettirdi. Teknik Direktör Taner Öcal yönetiminde yapılan antrenmanda ısınma hareketlerinin yanı sıra top hakimiyeti, pas ve top kapma çalışmaları yapıldı. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Taner Öcal, Gençlerbirliği maçının analizleri yaptıklarını belirterek, “Geçen hafta oynadıkları futbolun üzerine koyarak daha güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum. İyi çalıştık, bekliyoruz. İnşallah güzel bir futbol ve sonuçla döneceğimize inanıyorum” dedi.
“Hedefimiz iyi futbol iyi sonuç” Gençlerbirliği ile oynayacakları müsabakanın stresini yaşadıklarını ifade eden Öcal, "Sonuçta genç çocuklar, Gençlerbirliği gibi köklü bir takım ile oynayacaklar. Her zaman şunu söylüyorum, bu işin yaşı yok. Her şey sahada belli olur. Sahada biz üstümüze düşen görevi yaparsak Gençlerbirliği gibi kaliteli bir takıma karşı iyi bir oyun oynayacağımızı düşünüyorum. Onun için çocuklarda heyecan var. Heyecanlı olmaları gayet doğal. Biz hangi maça çıkarsak çıkalım o heyecanı yaşıyoruz. Hedefimiz iyi futbol, iyi sonuç” diye konuştu.
“Çocukların üzerindeki yenilgi baskını atmak istiyoruz” Balıkesirspor Baltok maçını da değerlendiren Öcal, şunları söyledi: “İkinci dakikada kırmızı kart görmelerine rağmen mücadele anlamında iyi olduklarını ifade ederek, “Biraz kontrataklara iyi çıktık ama futbol anlamında tam istediğimiz olmadı. Çünkü eksiklik vardı, çocuklar da mücadele anlamında o eksikliği kapattılar. Gençlerbirliği maçı karşısında iyi güzel bir oyun bekliyorum. Az hata yapan takım olmak istiyoruz savunma ve merkezde. Onların çalışmasını yaptık. Çıkıp oynayacağız maçı. Çocuklar üzerindeki yenilgi baskısını atmak istiyoruz. Onu da inşallah bu maçta yaparız diye düşünüyorum.”
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