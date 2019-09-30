Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
30 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Tamer Tuna: 'Sahada iki farklı yarı vardı'

Tamer Tuna: 'Sahada iki farklı yarı vardı'

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna’nın açıklamaları

- Tamer Tuna: "Sahada iki farklı yarı vardı" GAZİANTEP

Kırmızı Kart Rektör 


- Süper Lig 6. haftasında Gazişehir Gaziantep ile 1-1 berabere kalan Göztepe’de maçın ardından açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Tamer Tuna, maçı değerlendirdi. Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, ligin iyi takımlarından biri ile karşılaştıklarını vurgulayarak, "İki ayrı yarı vardı. İlk devre oyun anlamında çok başarılıydık. Topa sahip olan ikili mücadelede de iyiydik. İkinci yarı kalecimiz Beto’nun kırmızı kart görmesi her şeyi değiştirdi. Gazişehir Gaziantep’in eksik kalan takımlara karşı başarılı olduğunu biliyorduk. Kaybedebilirdik. Son 15 dakikada Gazişehir kanatlardan iyi geldi. Ancak biz iyi pozisyon alan bir takımız. Buradan 1 puanla ayrılmamız sevindiricidir. Gazişehir Gaziantep iyi takım, lige uygun bir takımdır. Hücumda hızlı oyuncuları var. Onları da tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
İlgili Foto Galeriler
Beşiktaş Dağıldı Trabzon DörtlediBeşiktaş Dağıldı Trabzon Dörtledi
Derbide Gol Sesi ÇıkmadıDerbide Gol Sesi Çıkmadı
Galatasaray - Malatyaspor Maçından KarelerGalatasaray - Malatyaspor Maçından Kareler
Fenerbahçe Moral BulduFenerbahçe Moral Buldu
Trabzonspor - Getafe Maçından KarelerTrabzonspor - Getafe Maçından Kareler
Galatasaray - Club Brugge Maçından KarelerGalatasaray - Club Brugge Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı