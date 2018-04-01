Tamer Tuna: “Bu maçı gol atmadan bitirmek bizi üzdü”



- Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, Kasımpaşa mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada üretkenlik anlamında iyi işler yaptıkları bu maçı gol atmadan bitirmenin kendilerini üzdüğünü söyledi.



Spor Toto Süper Lig’de Kasımpaşa’yı konuk eden Göztepe, rakibine 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, maçın hem ilk yarısına hem ikinci yarısına iyi başladıklarını ifade ederek, “İkinci yarının başlangıcıyla birlikte çok yoğun baskı kurduk, pozisyonlar da ürettik. 10 kişi kaldıktan sonra da pozisyonlar ürettik. Bugün yediğimiz goller maçın özetiydi. Bugüne kadar en yüksek oranlarda pozisyon üretkenliği sergiledik. Bu maçı gol atmadan bitirmek bizi üzdü. Avrupa’ya gitme hedefini taraftarımızın enerjisinden dolayı da çok istemiştik. Bu oyuncular yuhalanacak oyuncular değil, buna da inansınlar. Taraftarın gösterdiği tepkiler oyuncuları daha da büyütecek belki ama bu tepkiler daha yerinde olmalı. Her şeyden öte sevilen bir takımın taraftarının daha iyi şeyler gerçekleştireceğine inanıyorum” dedi.

Avrupa şanslarının devam ettiğini de ifade eden Tuna, “7 maçın 4’ünde ev sahibi takım olarak oynayacağız. Her maçı kazanacak potansiyelimiz var ama kaybedebiliyoruz da. Bu rüyayı gerçekleştirebilmek için ele geçen fırsatı değerlendirmek istedik. Bu mağlubiyeti başka bir galibiyetle telafi edebiliriz” ifadelerini kullandı.

