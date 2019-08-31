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31 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Tamer Avcı: 'Ümraniyespor maçını kazanmaya gelmiştik'

Tamer Avcı: 'Ümraniyespor maçını kazanmaya gelmiştik'

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı'nın açıklamaları

- Tamer Avcı: "Ümraniyespor maçını kazanmaya gelmiştik" İSTANBUL

İstanbulspor Basın Toplantısı Toplantı 


- İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, aldıkları mağlubiyetten dolayı üzüldüklerini aktararak, “Ümraniyespor maçını kazanmaya gelmiştik” dedi.
TFF 1. Lig’in 3. haftasında İstanbulspor deplasmanda karşı karşıya geldiği Ümraniyespor’a 2-1’lik skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından İstanbulspor Teknik Sorumluslu Tamer Avcı, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maça iyi başladıklarını aktaran Avcı, "Birinci dakikada hakem penaltıyı görmedi. Buna 'atladı' diyoruz. Oyunu iyi forse ettik. 1-0 öne geçtik. Maçın genelinde topa sahip olduk. Wellington inanılmaz bir hata yaptı. Olabilir, insanlık hali. O an düşünemedi ve o hareketi yaptı. O pozisyon olmasaydı maç 1-0 bitebilirdi. Kaybettik, çok üzüldük. Kazanmaya gelmiştik, Ümraniyespor'u tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

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