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01 Nisan 2018 Pazar günü yayınlandı
Tamer Avcı: 'Önümüzdeki maçlara bakacağız'

Tamer Avcı: 'Önümüzdeki maçlara bakacağız'

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı'nın açıklamaları

İstanbulspor Basın Mensupları 

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- Tamer Avcı: "Önümüzdeki maçlara bakacağız" İSTANBUL

- İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, Çaykur Rizespor karşısında galibiyet alamadıklarını ifade ederek önlerindeki maçlara bakacaklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig’in 29. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor’a 3-2’lik skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mücadeleye 1-0 geride başladıklarını ifade eden Avcı, "Maça 1-0 yenik başladık. Böyle maçlarda geri dönüş kolay değildir. Geri dönüşü yapma konusunda 3-0’dan sonra takım kendine geldi ve İstanbulspor gibi oynamaya başladı.
3 tane yüzde yüz gol kaçırdık. Olmadı önümüzdeki maçlara bakacağız" şeklinde konuştu.

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