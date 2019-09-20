Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Tamer Avcı: “İkinci yarı gerekli önlemleri aldık”

Tamer Avcı: “İkinci yarı gerekli önlemleri aldık”

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı'nın açıklamaları

- İSTANBUL

İstanbulspor Allah Basın Mensupları 


- İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, ilk yarısını 2-0 geride kapattıkları Balıkesirspor mücadelesi ile ilgili ikinci yarı gerekli önlemleri aldıklarını söyledi.

TFF 1. Lig’in 5. haftasında İstanbulspor, sahasında karşı karşıya geldiği Balıkesirspor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mücadeleye kötü başladıklarını ifade eden Avcı, “Bugün ummadığımız şekilde kötü başladık. Erken gol yedik. İkinci golü de yedik. İkinci yarı gerekli önlemleri aldık. Takımımız reaksiyon gösterdi. Sistem değişikliğinden sonra iyi oynamaya başladık. İlk yarı rakip iyi oynadı, ikinci yarı da biz iyi oynadık diye düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki maçlarda iyi sonuçlar alırız” şeklinde konuştu.

İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Trabzonspor - Getafe Maçından KarelerTrabzonspor - Getafe Maçından Kareler
Galatasaray - Club Brugge Maçından KarelerGalatasaray - Club Brugge Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı