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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Tamer Avcı: “Gençlerimize önem verdik”

Tamer Avcı: “Gençlerimize önem verdik”

Tamer Avcı'nın açıklamaları

- İSTANBUL

İstanbulspor Basın Toplantısı Toplantı Forma 


- İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, ilk maçta Fenerbahçe’ye karşı alınan 4-0’lık yenilgiden sonra bu maçta altyapıdan genç oyunculara forma şansı verdiklerini ifade etti.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur 2. maçında İstanbulspor evinde Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, bugün iyi bir mücadele olduğunu belirterek, “Biliyorsunuz ilk maçta 4-0’dan dolayı Fenerbahçe’nin çok büyük avantajı vardı. Biz de bundan dolayı gençlerimize önem verdik. Çok iyi bir altyapı jenerasyonumuz var. U19 takımımız grubunda da çok başarılı. Oradan 3-4 oyuncumuzu oynattık. Fenerbahçe’ye başarılar diliyorum" diye konuştu.

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