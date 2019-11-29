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29 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Tamer Avcı: “Bu galibiyetin mimarı oyuncularımızı tebrik ediyorum”

Tamer Avcı: “Bu galibiyetin mimarı oyuncularımızı tebrik ediyorum”

Tamer Avcı'nın açıklamaları

- İSTANBUL

İstanbulspor Mel B Basın Toplantısı Toplantı Bulduk 


- İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, “Bugün galibiyetin mimarı oyuncularımızı tebrik ediyorum. 6 haftadır bize sabreden güvenen Ecmel başkanımıza bu galibiyeti armağan ediyoruz” diye konuştu.
TFF 1. Lig’in 13. hafta maçında İstanbulspor evinde Fatih Karagümrük’ü 4-0 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, bugün oyuna iyi başladıklarını ifade ederek, “Golü erken bulduk. Bundan sonra çok pozisyon bulmaya başladık. Oyuna biz hakim olduk ve topu rakibe vermemeye çalıştık. Birinci golden sonra rakip topa 10 dakika sahip oldu. Maçın genelinde hakim taraf bizdik. Golleri peşi sıra bulduk. Bugün galibiyetin mimarı oyuncularımızı tebrik ediyorum. 6 haftadır bize sabreden güvenen Ecmel başkanımıza bu galibiyeti armağan ediyoruz” dedi.

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