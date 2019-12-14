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14 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Tamer Avcı: “Bize gerekli olan 3 puanı kazandığımız için mutluyuz”

Tamer Avcı: “Bize gerekli olan 3 puanı kazandığımız için mutluyuz”

Tamer Avcı'nın açıklamaları

- İSTANBUL

İstanbulspor Basın Toplantısı Toplantı 


- İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, “Biz topa daha çok sahip olduk. Planladığımız şekilde oyun gelişti. Gol attıktan sonra skoru koruma yoluna gittik. Bize gerekli olan 3 puanı kazandığımız için mutluyuz” diye konuştu.
TFF 1. Lig’in 15. haftasında İstanbulspor evinde Eskişehirspor’u 1-0 mağlup etti. Müsabaka sonrasında basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, kazandıkları için çok mutlu olduklarını ifade ederek, “Son maçında Ümraniye'ye 3 gol atan iyi bir takımla oynadık. Rakibin kazanmaya ihtiyacı vardı bizim de kazamaya ihtiyacımız vardı. Biz topa daha çok sahip olduk. Planladığımız şekilde oyun gelişti. Gol attıktan sonra skoru koruma yoluna gittik. Bize gerekli olan 3 puanı kazandığımız için mutluyuz” dedi.

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