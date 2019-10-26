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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Tamer Avcı: “Biz atamadık onlar attı”

Tamer Avcı: “Biz atamadık onlar attı”

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı'nın açıklamaları

- İSTANBUL

İstanbulspor Basın Toplantısı Toplantı 


- İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, Bursaspor’a karşı birçok gol pozisyonundan yararlanamadıklarını ifade ederek, yeşil-beyazlı ekibin girdiği pozisyonları gole çevirdiğini söyledi.

TFF 1. Lig’in 9. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Bursaspor’a 2-1’lik skorla mağlup oldu. Maçın ardından İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Avcı, birçok gol pozisyonuna girdiklerini fakat bu pozisyonlardan yararlanamadıklarını ifade ederek, “İlk yarı çok iyi oynadık. Yüzde yüz bir topumuz direkten döndü. Penaltı atamadık, goller kaçırdık. Maçın tek yorumu ‘Biz atamadık onlar attı’ olabilir. Rakibimizi tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

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