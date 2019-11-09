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09 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Tamer Avcı: 'Bariz pozisyonları gole çeviremedik'

Tamer Avcı: 'Bariz pozisyonları gole çeviremedik'

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı'nın açıklamaları

- Tamer Avcı: "Bariz pozisyonları gole çeviremedik" İSTANBUL

İstanbulspor Basın Toplantısı Toplantı ve Gol Bulduk 


- İstanbulspor Teknik Sorumlusu Tamer Avcı, Menemenspor karşısında bariz gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini söyledi.

TFF 1. Lig’in 11. haftasında İstanbulspor, sahasında karşı karşıya geldiği EG Menemenspor’a 2-1’lik skorla mağlup oldu. Mücadelenin ardından İstanbulspor Teknik Sorumlusu basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Avcı, müsabakada çok pozisyonu gole çeviremediklerinin altını çizerek, "Maça 2-0, 3-0 önce başlayabilirdik. Bir türlü değerlendiremedik. Duran toptan gol yedik. Böyle de bitti. İkinci yarı çok pozisyon bulduk. Bariz pozisyonları kaçırdık. Rakip bir iki kere geldi ve golü buldu. Çok üzgünüz. Oyuncularım özverili oynadılar. İnşallah daha iyi duruma geleceğiz" şeklinde konuştu.

ve Gol Hakkında
Göktuğ Sevinçli’nin moderatörlüğünde “Ve Gol” Adnan Aybaba, Ahmet Çakar ve Rasim Ozan Kütahyalı’nın yorumları ile her Pazar saat 22:00’de Beyaz TV’de…...
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