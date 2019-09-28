Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Taksim’de derbi öncesi Galatasaray taraftarından polise tezahürat

Taksim’de derbi öncesi Galatasaray taraftarından polise tezahürat

Galatasaray taraftarının yürüyüşü

Polis Aracı Derbi Maçı Küçük Çocuk Tezahür Tezahürat 

-Turistlerin, taraftarlarla fotoğraf çektirmesi
-Taraftarlara tezahürat yaptıran küçük çocuk
-Taraftarların polis aracının yanın geldiğinde yaptığı tezahürat
-Genel detaylar

- - Fenerbahçe derbisi öncesinde Galatasaray taraftarı Taksim’de tezahüratlar eşliğinde yürüyüş yaptı İSTANBUL

- Bu akşam oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi Galatasaray taraftarları Taksim’de bir araya geldi. Meşale yakıp, tezahürat yapan taraftarlar meydanda bulunan polis aracının yanına geldiklerinde hep birlikte “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” diyerek polise moral verdi. Bu akşam saat 20.00’de Türk Telekom Stadyumu'nda Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı öncesi, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi yine hareketliydi. Maça saatler kala Taksim’de bir araya gelen Galatasaray taraftarı, tuttukları takımının tezahüratları eşliğinde İstiklal Caddesi boyunca yürüyüp meşale yaktı. Ortaya çıkan renkli görüntüyü fırsat bilen turistler ise Galatasaraylı taraftarlarla fotoğraf çektirdi. Taraftarlardan polise moral tezahüratı İstiklal Caddesi boyunca tezahüratlar eşliğinde yürüyen Galatasaray taraftarı, meydanda bekleyen bir polis aracının yanına geldiğinde hep birlikte, “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” diyerek görevleri başındaki polislere moral verdi. Minik amigo taraftarları coşturdu Galatasaraylı taraftarların İstiklal Caddesi’ndeki yürüyüşünün en renkli görüntülerinden biri de küçük yaştaki bir çocuğun caddede bulunan taraftarları etrafında toplayarak kendilerine tezahürat yaptırması oldu. Yüzlerce Galatasaray taraftarına tezahürat yaptıran küçük çocuk taraftarlarca alkışlandı.
İlgili Foto Galeriler
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Doğum günü faciayla sona eriyordu!Doğum günü faciayla sona eriyordu!
5 Yaşında Tam 80 Kilo5 Yaşında Tam 80 Kilo
Galatasaray - Fenerbahçe Derbi Capsleri GüldürüyorGalatasaray - Fenerbahçe Derbi Capsleri Güldürüyor
Trabzonspor - Beşiktaş Derbisinden En Güzel FotoğraflarTrabzonspor - Beşiktaş Derbisinden En Güzel Fotoğraflar
Fenerbahçe - Galatasaray Derbisinden En Güzel Fotoğraflar...Fenerbahçe - Galatasaray Derbisinden En Güzel Fotoğraflar...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı