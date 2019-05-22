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22 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Taki Doğan için TSYD'de tören düzenlendi - ANKARA

Taki Doğan için TSYD'de tören düzenlendi - ANKARA

- Taki Doğan için düzenlenen törene katılanlardan detaylar - Meslektaşlarının konuşmaları - Dua edilmesiTaki Doğan için TSYD'de tören düzenlendiANKARA (AA) – Ankara 'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede önceki gün yaşamını yitiren Ortadoğu Gazetesi Ankara Temsilcisi ve Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) üyesi Taki Doğan (68) için cenaze töreni düzenlendi.
TSYD Ankara Şubesi'nde düzenlenen törene, Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, TSYD Genel Başkanı Oğuz Tongsir, TSYD Ankara Şubesi Başkanı Hüseyin Doğru, gazeteci Şansal Büyüka, meslektaşları ve yakınları katıldı.
Törende dua okunmasının ardından Doğru, Tongsir, Büyüka ve yakınları konuştu.
Konuşmalardan sonra Doğan’ın cenazesi defnedileceği Ankara ’nın Gölbaşı ilçesine götürüldü.

Hastane Cenaze 

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