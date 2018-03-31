Taha Akgül ve İsmail Balaban'a plaket verildi

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- İSTANBUL



- Milli güreşçi Taha Akgül ve Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban Turkish Power Wrestling organizasyonunda plaket aldı. Halk arasında Amerikan Güreşi olarak bilinen profesyonel güreş gösterisi Dünya’dan birçok sporcunun katılımıyla Volkswagen Arena’da Turkish Power Wrestling adı altında gerçekleştirildi.

Düzenlenen organizasyonu Olimpiyat, Avrupa ve Dünya Şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül ve 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı İsmail Balaban da takip etti. Profesyonel güreş gösterisinde izleyenlerin yoğun ilgisini çeken İsmail Balaban ve Taha Akgül, hayranlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Organizasyon sonunda milli sporculara teşekkür plaketi takdim edildi.

