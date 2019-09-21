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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Taha Akgül’ün final müsabakasını hemşerileri heyecanla izledi

Taha Akgül’ün final müsabakasını hemşerileri heyecanla izledi

-ekrandan detay

Milli Güreşçi Gümüş Madalya Milli Sporcu Güreş 

--vatandaşlardan detay
--vatandaşlar ile röp.

- SİVAS

- Kazakistan’ın Başkenti Nursultan’ta düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 125 kiloda finalde mücadele eden milli güreşçi Taha Akgül’ün maçını kent meydanına kurulan dev ekranda izleyen hemşerileri heyecanlı anlar yaşadı. Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Taha Akgül serbest stil 125 kiloda final müsabakasında Gürcü Geno Petriashvil’ye yenilerek gümüş madalya kazandı. Milli güreşçi Taha Akgül’ün' final mücadelesini memleketi Sivas'da hemşerileri kent meydanına kurulan dev ekranda heyecanla izledi.
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