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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Taha Akgül: 'Son saniyeye kadar mücadelemi verdim, savaştım' - ANKARA İzle

Taha Akgül: 'Son saniyeye kadar mücadelemi verdim, savaştım' - ANKARA İzle

Taha Akgül: "Son saniyeye kadar mücadelemi verdim, savaştım" - ANKARA - Taha Akgül'ün gelişi ve çiçek verilmesi - Taha Akgül'ü karşılayanlar - Taha Akgül'ün açıklaması - Sporcuların açıklamaları - Taha Akgül ve kafilenin toplu halde görüntüsüANKARA - Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalyanın sahibi olan Taha Akgül, Esenboğa Havaalanında açıklamalarda bulundu.

Gümüş Madalya Dalyan 

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