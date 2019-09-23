Taha Akgül: 'Son saniyeye kadar mücadelemi verdim, savaştım' - ANKARA
Taha Akgül: "Son saniyeye kadar mücadelemi verdim, savaştım" - ANKARA - Taha Akgül'ün gelişi ve çiçek verilmesi - Taha Akgül'ü karşılayanlar - Taha Akgül'ün açıklaması - Sporcuların açıklamaları - Taha Akgül ve kafilenin toplu halde görüntüsüANKARA - Kazakistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda gümüş madalyanın sahibi olan Taha Akgül, Esenboğa Havaalanında açıklamalarda bulundu.
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