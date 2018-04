T.M. Akhisarspor, A. Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

-- okan buruk röportaj



- - Okan Buruk: "Avrupa hedefimiz devam ediyor" MANİSA



- Spor Toto Süper Lig’de mücadele veren T.M. Akhisarspor, 28. haftada konuk olacağı A. Alanyaspor maçı hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde başladı.

T.M. Akhisarspor’un en genç oyuncusu 18 yaşındaki Hasan Ali Adıgüzel’e idman öncesi Teknik Direktör Okan Buruk, takım arkadaşları anne, babası ve yakınları doğum günü sürprizi yaptı. Adıgüzel uzun süren sakatlığın ardından ilk kez takımla tam çalışmalara başladı.

Avrupa hedeflerinin halen sürdüğünü ifade eden T.M. Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk, “4 maçlık galibiyet periyodunun ardından biraz daha hedeflerimizi büyütmek istedik. İlk hedefimiz ise ilk 5’in içerisinde oynamak istedik. Ama son 3 maça baktığımızda kötü bir Trabzonspor maçı vardı, hem skor hem de oyun olarak. Ancak son 2 maçta hem Gençlerbirliği hem de Başakşehir kazanabileceğimiz maçlardı, özellikle Başakşehir maçını ilk yarısı şans geldi golü attık ve ardından ikinci, üçüncü gol şansları geldi. Tabii ki maçın ikinci yarısı iyi bir kadrosu olan oyun olarak da güçlü bir takıma karşı oynadık. Kaybettiğimiz bir maç oldu, Gençlerbirliği maçı yine çok şanssız son dakika yediğimiz golle berabere bitti. Yani bu süreç bizi aslında alacağımız 4 ile 5 puan ekstradan bizi direk Avrupa potası içerisine sokabilirdi. Bu anlamda buradan uzaklaştık ama tabii ki hedeflerimiz bitmiyor, 7 tane maç var her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Kupada bir rövanş maçına çıkacağız, buna hazırlanacağız bu maç bizim için de önemli bir sınav olacak ve Avrupa’ya gitme yolunda bu da bizim için önemli bir yol. Kalan 7 maçta da en yüksek puanı toplayıp kendimize yakışır şekilde ligi devam ettirmek, bitirebileceğimiz en yüksek yerde bitirmek istiyoruz. Yani biraz uzaklaştık diyoruz ama iki veya 3 maçlık bir seri yakaladığımızda yine üstteki grubu yakalama şansımız var. Özellikle iç sahada büyük takımlara karşı oynayacağız, zorlu maçlar yapacağız, hedefimiz bitmiyor bütün maçları kazanmak için çıkacağız. Burada kaç puan toplarız ne toplarız önemli değil, önemli olan bizim özellikle bunu Başakşehir maçında da gösterdik mücadelemizi yüzde 100 olarak sahaya yansıtmak. Kazanmak için elimizden gelenin en fazlasını yapmak bundan sonra ki her maçta hedefimiz bu olacaktır” dedi.

34 puanda olduklarını ve küme düşme hattının da 27 puanda olduğunu hatırlatan Buruk, bir an önce alttaki takımlarla bağlarını koparmak istediklerini, bundan dolayı her maça aynı ciddiyetle çıkmak istediklerini kaydetti.

Alanya deplasmanında da herhangi bir kadro değişikliğine gitmeyeceğinin sinyallerini veren Buruk, ancak formayı herkesin giyme hakkı olduğunu, iyi çalışanın formayı giyebileceğini söyledi.



Öte yandan idmana Bilal Kısa izinli, Mustafa Yumlu’nun ufak bir sakatlığı olduğu için idmana katılmazken Soner Aydoğdu takımdan ayrı düz koşu yaptı. Dar alanda kısa paslaşmanın ardından yeşil-siyahlılar basın kapalı çift kale taktik idmanı yaptı.