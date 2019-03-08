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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Sutopu heyecanı - KAYSERİ

Sutopu heyecanı - KAYSERİ

- Müsabakaların açılış töreninden detaylar - Sporcuların geçişind detay - Sutopu takımların maçlarından detaylar - Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ile röportaj Kayseri 'de sutopu heyecanı - Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Sutopu Grup Birinciliği müsabakaları başladıKAYSERİ (AA) - Anadolu Yıldızlar Ligi Sutopu Grup Birinciliği müsabakaları Kayseri 'de başladı.
Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2019 yılı faaliyet programında yer alan Anadolu Yıldızlar Ligi Sutopu Grup Birinciliği müsabakaları Kayseri Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen törenle başladı.
Erkekler ve kadınlar olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilen müsabakalara 21 ilden 300 sporcu katılıyor.Erkeklerde Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Mersin, Malatya, Manisa, Kayseri , Muğla, kadınlarda Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Mersin, Nevşehir, Osmaniye ve Kayseri 'den takımlar mücadele ediyor.10 Mart'ta tamamlanacak müsabakalarda gruplarında ilk iki sırada yer alan takımlar, Türkiye finallerine katılma hakkı elde edecek.Organizasyon hakkında AA muhabirine açıklamada bulunan Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, Kayseri 'nin spor şehri olarak tüm Türkiye'de anıldığını, bu vizyonu ileri taşıyabilmek adına bu tarz organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Kayseri 'nin, yüzme branşında olimpiyatlara hazırlama merkezi olduğunu, başarılı yüzücüler yetiştirdiklerini belirten Eskici, "Bakanlığımız sağ olsun en önemli müsabakaları bize veriyor. Kayseri 'de çok önemli yüzücüler yetiştiriyoruz. Buradaki sporculardan bir kısmını sutopuna yönlendirdik. Şu anda Kayseri 'de 8 sutopu takımımız oldu. Böyle olunca da il dışındaki sutopu faaliyetlerini de Kayseri 'ye almaya başladık. Bugün startını verdiğimiz müsabakalara 300 sporcu katılıyor. Bütün takımlara başarı diliyorum." dedi.

Yüzme Açılış Töreni Muhabir Olimpiyat Gori 

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