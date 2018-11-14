Süper Lig gelirleri 3,2 milyar TL’ye ulaştı



- Spor Toto Süper Lig’in Ekolig raporu açıklandı. Rapora göre Süper Lig’deki gelirler 900 milyon TL artarak 2.3 milyar TL’den 3.2 milyar TL’ye yükseldi. Passolig kart raporlarına göre de, seyirci sayısını yüzde 73 artıran Göztepe, bu alanda lider oldu. Aktif Bank ve Passolig, Futbol Ekonomi Raporu olan Ekolig’in üçüncüsünü açıkladı.

Bu rapora göre Süper Lig ekipleri gelirlerini toplamda 900 milyon TL artırdı. Geçtiğimiz yıl toplamda 2.3 milyar TL olan Süper Lig gelirleri, 3.2 milyar TL’ye yükseldi. Avrupa’nın en yüksek gelire sahip ligi 5.5 milyar Euro’yla İngiltere Premier Lig olurken, bu ligi sırasıyla Almanya Bundesliga, İspanya La Liga, İtalya Seria A ve Fransa Ligue 1 takip etti. Tribünün lideri Göztepe Aktif Bank Genel Müdürü Dr. Serdar Sümer ve Passolig Genel Müdürü Ceyhun Kazancı, kulüplerle ve Süper Lig’le ilgili bilgileri aktarırken, tribün seyirci ortalaması konusunda Göztepe örnek kulüp olarak gösterildi. Gelir konusunda ise ilk sırayı Beşiktaş aldı. Üst üste 2 sezon şampiyonluğun ardından geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi’nde gruptan lider çıkan Beşiktaş, toplamda 729.1 milyon TL’lik geliriyle ilk sırayı alan ekip oldu. Geçtiğimiz sezon başında Süper Lig’e yükselen Göztepe ise, 100 milyon TL’ye yakın bir gelir elde ederken tribündeki seyirci ortalamasını ise yüzde 73 artırdı. Bunun yanı sıra ligdeki takımlarda kombinesi olup da maça gelmeyenlerin oranı yüzde 25 ortalamadayken, bu rakam Göztepe tribünlerinde sadece yüzde 7’de kaldı. Rakamlarla EkoLig Son 2 sezonda toplam 6,4 milyon kişi stadyumlarda Süper Lig maçlarını seyretti. 2016-2017 sezonunda 8.940 olan Süper Lig’in seyirci ortalaması, 2017-2018’de yüzde 43 oranında artışla 12.821’e yükseldi. 40.778 seyirci ortalaması ile ligin seyirci şampiyonu Galatasaray oldu. Yüzde 166’lık artışla seyirci ortalamasını en fazla oranda artıran takım Akhisarspor idi. Süper Lig takımları sezon boyunca 400 milyon TL’ye yakın maç günü geliri kazandı. En fazla maç günü geliri olan takım: Galatasaray (128,5 milyon TL) En fazla bilet satan: Fenerbahçe (297.270 adet) Süper Lig’in ortalama bilet fiyatı: 69,85 TL Bilet başına en fazla gelir elde eden: Galatasaray (161,80 TL) Bilet başına en az gelir elde eden: Demir Grup Sivasspor (17,02 TL) Avrupa Kupaları’nda oynanan 15 maçı 350 bine yakın kişi stadyumlarda seyretti. Ligin seyirci şampiyonu stadyumu: Ali Sami Yen Spor Kompleksi TT Stadyumu (833.597) 2017-2018 sezonunda 1 milyondan fazla sporsever Passolig Kart aldı. Sezon sonunda kart sayısı 4,1 milyona ulaştı. Taraftarların yüzde 15’i Passo Mobil Uygulaması’nı kullanarak maçlara cep telefonlarıyla giriş yaptı. Süper Lig ekiplerinin sezon boyunca sattığı 1,7 milyon biletin 1,2 milyon adedi Passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulaması üzerinden satın alındı. Bileti olduğu halde maça gelmeyen taraftar oranı 2016-2017 sezonunda yüzde 33 iken, 2017-2018’de yüzde 25’e geriledi. Ligin finansal tablolarda en fazla gelir elde eden takımı: Beşiktaş (729,1 milyon TL) Ligin ticari gelirleri en fazla olan takımı: Beşiktaş (198,5 milyon TL) En fazla yayın geliri (Ziraat Türkiye Kupası gelirleri de dâhil) kazanan takımı: Galatasaray (169 milyon TL)

