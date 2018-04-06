Süper Lig başkanlarının gözünden aday şehirler



- Süper Lig ekiplerinin başkanları, 2024 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası’nda aday gösterilen şehirler hakkında akıllarına ilk gelenleri açıkladı.

Adaylık süreci için açılan ‘Birlikte Paylaşalım’ adlı sosyal medya hesabından yayınlanan videoda Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın yanı sıra Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Sivasspor Başkanı Mecnun Odyakmaz, Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek ve Konyaspor Kulübü Başkanı Ali Ay, İstanbul, Bursa, Antalya, Eskişehir, Gaziantep, Konya, Trabzon, Kocaeli ve Ankara şehirleri denince aklına ilk gelen şeyleri açıkladı.

Şehirler hakkındaki soru-cevap etkinliğini daha öncede A Milli Futbol Takımı oyuncuları yapmıştı.

