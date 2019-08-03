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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Süper Kupa, İstanbul Havalimanı’na getirildi

Süper Kupa, İstanbul Havalimanı’na getirildi

Kupaların sergilenmesi

Dera Şampiyon 

-Taraftar röp.

- İSTANBUL

- İstanbul’da oynanacak Liverpool-Chelsea Süper Kupa Finali öncesi kupa İstanbul'a getirildi.
İstanbul Havalimanı’nda sergilenen kupaya yolcuların ilgisi de büyük oldu. İstanbul’da 14 Ağustos’ta Liverpool ile Chelsea Süper Kupa Finalinde karşı karşıya gelecek. Büyük mücadele öncesi kazanana verilecek olan 'Süper Kupa'da İstanbul Havalimanı’na getirildi.
Kupa, 13 Ağustos’a kadar İstanbul Havalimanı dış hatlar gidiş katında yolcuların gösterimine sunulacak. Süper Kupanın yanında şampiyonalar ligi kupası ve UEFA kupası da sergileniyor. Yolcuların ilgisi büyük Kupalara yolcuların ilgisi de büyük. Kupalarla birlikte bol bol fotoğraf çektiren yolcular, "Kupaları burada görmek çok sürpriz oldu. Fotoğraf da çektirdim. Kupaların burada sergilenmesi çok güzel" dedi.
Kupaları federasyondan iki görevli ve havalimanı güvenliği koruyor.
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