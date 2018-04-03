Sumudica: 'Teknik direktörlük kariyerimde böyle mağlubiyet görmedim' - KAYSERİ
Sumudica: "Teknik direktörlük kariyerimde böyle mağlubiyet görmedim" - KAYSERİ - Kayseri spor Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın açıklamalarıMaçın ardından - Kayseri spor Teknik Direktörü Sumudica:"Teknik direktörlük kariyerimde böyle mağlubiyet görmedim" - "Bu şekilde çalışmaya devam edemem. Hak etmediğim bir parayı almak istemiyorum"KAYSERİ (AA) - Kayseri spor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 5 - 0 yenildikleri maçın ardından ayrılık sinyali verdi.Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Rumen teknik adam, beklemediği bir mağlubiyet yaşadıklarını belirterek, "Teknik direktörlük kariyerimde böyle mağlubiyet görmedim ama bunlar oluyor. Ben buraya çıktığımda hiçbir zaman futbolcularım hakkında kötü bir şey söylemedim. Onlardan daha yürekli oynamalarını beklerdim. Bazı oyuncularım her halde ligin bittiğini düşünüyor." diye konuştu. Türkiye'yi çok sevdiğini ifade eden Sumudica, şunları kaydetti:" Kayseri halkına çok saygı duyuyorum. Kayseri halkının önünde bu skor beni gerçekten utandırıyor. Kariyerim için çok hassas bir gündü. Bu akşam düşüneceğim, bu şekilde çalışmaya devam edemem. Dürüst bir insanım. Hiçbir zaman kimsenin arkasından konuşmadım. Bugün benim için çok büyük bir utanç oldu.Türkiye'de gerçekten kendimi çok iyi hissettim. Çok sevdim bu ülkeyi. Başkanla bir toplantımız olacak. Yüreğimde bir acı var. Futbolu gerçekten çok seviyorum. Bazen hatalar yapabiliyorum, taraftarlardan da özür diliyorum. Yarın başka bir gün başlayacak, bakalım ne göreceğiz. Gerçekten canım çok sıkkın. Ailemden uzaktayım. Hak etmediğim bir parayı almak istemiyorum."