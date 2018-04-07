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07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Sumudica: 'Benim değil futbolcuların burada olması gerekiyordu'

Sumudica: 'Benim değil futbolcuların burada olması gerekiyordu'

Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica'nın açıklamaları

- Sumudica: "Benim değil futbolcuların burada olması gerekiyordu" TRABZON

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- Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, bir hafta içinde 9 gol yemenin kendileri için utanç kaynağı olduğunu söyledi.

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica ise yaptığı açıklamada Türk futboluna saygı duyduğunu ve Türkiye'yi çok sevdiğinden dolayı toplantıya çıktığını belirterek, “Benim değil futbolcularımın burada olması gerekiyordu. Bir hafta içinde 9 gol yemek gerçekten bizim için utanç kaynağı. Sadece buradan bir şey sormak istiyorum ligin ilk devresinde 30 puan toplarken burada aynı hoca yok muydu, farklı birimiydi? Bu yüzden neler olduğunu anlayamıyorum. Bugünkü maçın ilk yarısında iyi oynadığımızı düşünüyorum. İlk golü yedikten sonra takım düşüşe geçti. Bu şekilde devam edemeyiz. 4-2-3-1 ile oynadık, ligin ilk yarısındaki oynadığımız sisteme döndük. 3 stoperle çıksaydım herkes beni eleştirecekti. 4’lü oynadık, Fenerbahçe maçı gibi neredeyse aynı maç oldu. 15 dakikada 3 gol yemek gerçekten bir takıma yakışmayan şeyler. Maçın ikinci yarısında hazırlık maçı gibi antrenmanda gibi hissetti oyuncularım, ben ne yapabilirim. Maçın ilk yarısını ben hazırladım da ikinci yarısını başka hoca mı hazırladı? İsim vermek istemiyorum. Hiçbir zaman futbolcuma kötü konuşmadım. Her zaman buraya çıkıp 30 puan bu futbolcularla topladığımı söyledim. Hep futbolcularımın haklı olduğunu söyledim. İlk önce futbolcularımın kazandığını söyledim. Hep kendimi ikinci planda tuttum. Şimdi ise onların konuşma vakti. Bir teknik direktörden daha fazla konuşmaları gerekiyor” dedi.

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