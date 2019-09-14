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14 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sümeyye Boyacı: 'Bu tecrübeyi yaşadığım için çok şanslıyım'

Sümeyye Boyacı: 'Bu tecrübeyi yaşadığım için çok şanslıyım'

Sümeyye Boyacı'dan detay görüntüler

İngiltere Yarış Gümüş Madalya Milli Sporcu Başkent 

-Sümeyye Boyacı ile röp.
-Antrenör ile röp.
-Sevilay Öztürk ile röp.
-Beytullah Eroğlu ile röp.

- Sümeyye Boyacı: "Bu tecrübeyi yaşadığım için çok şanslıyım" İSTANBUL

- Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası finalinde milli sporcu Sümeyye Boyacı, ikinci oldu. İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Paralimpik Yüzme Şampiyonası'nda Sümeyye Boyacı, Türkiye'nin gururu oldu. Boyacı ile Sevilay Öztürk ve Beytullah Eroğlu, 50 metre sırtüstü finallerinde mücadele etti. Sümeyye Boyacı 44.74'lük derecesiyle gümüş madalyanın sahibi olurken, aynı yarışta mücadele eden Sevilay Öztürk ise 50.54'lük derecesiyle sekizinci sırada yer aldı. Erkeklerde ise Beytullah Eroğlu, 50 metre sırtüstünde 39.84'lük derecesiyle 6.'lığı elde etti.
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