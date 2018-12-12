Sultangazi'de amatör spor kulüplerine malzeme dağıtımı yapıldı

-Salondan görüntü

-Başkandan görüntü

-Başkanın konuşması

-Fatih Tekke konuşması

-Detay görüntüler



- İSTANBUL



- Sultangazi Belediyesi tarafından amatör spor kulüplerine destek amacıyla malzeme dağıtımı yapıldı. Sultangazi Belediyesi amatör spor kulüplerine destek amacıyla malzeme dağıtımı yaptı. Sultangazi Belediyesi Nikah ve Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda krampondan formalara, futbol toplarından eşofmana kadar birçok spor malzemesi kulüplere dağıtıldı. Programa Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, İstanbulspor Teknik Direktörü ve eski milli futbolcu Fatih Tekke, amatör spor kulüpleri yöneticileri, amatör spor kulüpleri oyuncuları ve aileleri katıldı.

Başkan Altunay ve eski yıldız futbolcu Fatih Tekke malzeme yardımı yapılan kulüpleri tek tek gezerek hem sohbet etti hem de fotoğraf çektirdi. Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay'a Sultangazili gençler büyük ilgi gösterdi. Altunay: “Sporcuların ihtiyaç duyduğu ve kaynak bulmakta sıkıntı çektikleri bu ihtiyaçları biz sağlayalım istiyoruz“ Amatör kulüplerin bundan sonraki çalışmalarında her zaman ve eşit şekilde destekçileri olacaklarını dile getiren Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, "Biz istiyoruz ki spor kulüplerinin malzeme sıkıntılarını bir nebze olsun giderelim. Bu manada malzeme desteği çok büyük önem arz ediyor. Sporcuların ihtiyaç duyduğu ve kaynak bulmakta sıkıntı çektikleri bu ihtiyaçları da biz sağlayalım istiyoruz. Dolayısıyla geleneksel hale getirdiğimiz malzeme dağıtım töreninden bir tanesini de bu akşam gerçekleştiriyoruz. İnanıyorum ki buradaki bütün takımların çocukları, gençleri sadece buradan aldıkları değil, diğer sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle de bu imkansızlıkları bir nebze olsun gidermiş oluyorlar. Bundan sonra da yapacakları çalışmalarda her zaman destekçileri olacağımızı ve hepsine aynı yakınlıkta destek vereceğimizi ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

“Profesyonel futbol dediğimizin başlangıcı amatör spor ve kulüplerdir“ İstanbulspor Teknik Direktörü ve eski milli futbolcu Fatih Tekke ise amatör kulüplere verdiği destek için Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay’a teşekkür ederek, "Türkiye’de özellikle belediyelerin futbol kulüplerine, şehirlere yaptıkları hizmet gerçekten önemli. Bu organizasyon biraz daha gençlerimize, çocuklarımıza yönelik. Aslında biz sondan değerlendirme yapıyoruz. Profesyonel futbol dediğimizin başlangıcı amatör spor ve kulüplerdir. Belediyelerin malzeme yardımı önemli fakat ülke anlamında bunun fiziki şartlarının da daha iyisi olabilir. Sayın belediye başkanımıza teşekkür etmek lazım. Tüm Türkiye’deki belediyelere teşekkür etmek lazım. Doğru insanlar, hizmet isteği, samimiyet olduktan sonra dünyada bizi temsil edecek çok oyuncu çıkmıştır ve çıkmaya da devam edecektir" dedi.



