Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
12 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Sultangazi'de amatör spor kulüplerine malzeme dağıtımı yapıldı

Sultangazi'de amatör spor kulüplerine malzeme dağıtımı yapıldı

Malzeme dağıtımından görüntü

İstanbulspor Belediye Başkanı Milli Futbolcu Yıldız Futbolcu Sivil Toplum 

-Salondan görüntü
-Başkandan görüntü
-Başkanın konuşması
-Fatih Tekke konuşması
-Detay görüntüler

- İSTANBUL

- Sultangazi Belediyesi tarafından amatör spor kulüplerine destek amacıyla malzeme dağıtımı yapıldı. Sultangazi Belediyesi amatör spor kulüplerine destek amacıyla malzeme dağıtımı yaptı. Sultangazi Belediyesi Nikah ve Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda krampondan formalara, futbol toplarından eşofmana kadar birçok spor malzemesi kulüplere dağıtıldı. Programa Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, İstanbulspor Teknik Direktörü ve eski milli futbolcu Fatih Tekke, amatör spor kulüpleri yöneticileri, amatör spor kulüpleri oyuncuları ve aileleri katıldı.
Başkan Altunay ve eski yıldız futbolcu Fatih Tekke malzeme yardımı yapılan kulüpleri tek tek gezerek hem sohbet etti hem de fotoğraf çektirdi. Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay'a Sultangazili gençler büyük ilgi gösterdi. Altunay: “Sporcuların ihtiyaç duyduğu ve kaynak bulmakta sıkıntı çektikleri bu ihtiyaçları biz sağlayalım istiyoruz“ Amatör kulüplerin bundan sonraki çalışmalarında her zaman ve eşit şekilde destekçileri olacaklarını dile getiren Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, "Biz istiyoruz ki spor kulüplerinin malzeme sıkıntılarını bir nebze olsun giderelim. Bu manada malzeme desteği çok büyük önem arz ediyor. Sporcuların ihtiyaç duyduğu ve kaynak bulmakta sıkıntı çektikleri bu ihtiyaçları da biz sağlayalım istiyoruz. Dolayısıyla geleneksel hale getirdiğimiz malzeme dağıtım töreninden bir tanesini de bu akşam gerçekleştiriyoruz. İnanıyorum ki buradaki bütün takımların çocukları, gençleri sadece buradan aldıkları değil, diğer sivil toplum kuruluşlarının destekleriyle de bu imkansızlıkları bir nebze olsun gidermiş oluyorlar. Bundan sonra da yapacakları çalışmalarda her zaman destekçileri olacağımızı ve hepsine aynı yakınlıkta destek vereceğimizi ifade etmek istiyorum" diye konuştu.
“Profesyonel futbol dediğimizin başlangıcı amatör spor ve kulüplerdir“ İstanbulspor Teknik Direktörü ve eski milli futbolcu Fatih Tekke ise amatör kulüplere verdiği destek için Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay’a teşekkür ederek, "Türkiye’de özellikle belediyelerin futbol kulüplerine, şehirlere yaptıkları hizmet gerçekten önemli. Bu organizasyon biraz daha gençlerimize, çocuklarımıza yönelik. Aslında biz sondan değerlendirme yapıyoruz. Profesyonel futbol dediğimizin başlangıcı amatör spor ve kulüplerdir. Belediyelerin malzeme yardımı önemli fakat ülke anlamında bunun fiziki şartlarının da daha iyisi olabilir. Sayın belediye başkanımıza teşekkür etmek lazım. Tüm Türkiye’deki belediyelere teşekkür etmek lazım. Doğru insanlar, hizmet isteği, samimiyet olduktan sonra dünyada bizi temsil edecek çok oyuncu çıkmıştır ve çıkmaya da devam edecektir" dedi.

İlgili Foto Galeriler
Topuklu Kramponlar Sahaya İniyorTopuklu Kramponlar Sahaya İniyor
Eski belediye başkanı dehşet saçtı!Eski belediye başkanı dehşet saçtı!
Hayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu YükseldiHayır Çadırını Göremeyince Tansiyonu Yükseldi
Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak AnketGökçek'ten Kılıçdaroğlu'nu Kızdıracak Anket
Gökçek, Alman Milletvekillerine FETÖnün Darbe Girişimini AnlattıGökçek, Alman Milletvekillerine FETÖnün Darbe Girişimini Anlattı
Yalçın Topçu Erzincan'da Referandumu AnlattıYalçın Topçu Erzincan'da Referandumu Anlattı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı