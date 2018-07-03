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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Sultan Alaaddin Keykubat’ta vefa için Alanya’dan Konya’ya pedal çevirecek Haberi

Sultan Alaaddin Keykubat’ta vefa için Alanya’dan Konya’ya pedal çevirecek Haberi

Karadavut'un uğurlanmasından detay görüntüler

Güzergah Beraberlik Farkındalık Öğretmen Bisiklet Turu 

-Karadavut'un konuşması
-Erdal Tamrak'ın konuşması
-Karadavut bisiklet turuna başlamasından görüntü

- ANTALYA

- Antalya'nın Alanya ilçesinde görevli öğretmen Yasin Karadavut, Sultan Alaaddin Keykubat'ı anmak amacıyla 'Alaiye'den Sultan Alaaddin'e Bisikletle Vefa Turu'na çıktı. Turunu 3 günde tamamlamayı planlayan öğretmen, yaklaşık 300 kilometre pedal çevirerek Konya'ya ulaşmayı hedefliyor. Alanya Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yapan Yasin Karadavut, Alanya’da Konya’ya 'Alaiye'den Sultan Alaaddin'e Bisikletle Vefa Turu’ projesi kapsamında yaklaşık 300 kilometre pedal çevirerek. Karadavut, Konya’da Alaiye'den Sultan Alaaddin Türbesi ve Mevlana Türbesi’ni ziyaret ederek turunu tamamlayacak. Karadavut, Alanya Kaymakamlığı önünde turuna başlamadan önce yaptığı açıklamada, tarihi ve doğal güzelliklere sahip ilçeyi zamanında fetheden Sultan Alaaddin'i anmak istediğini söyledi.

“3 gün boyunca 300 kilometre yol kat edeceğim” Genç nesillerin yetişmesinde tarihi şuurun oluşması gerektiğini aktaran Karadavut, "Bu amaçlar doğrultusunda çıktığım yolda 3 gün boyunca 300 kilometre yol kat edeceğim. Etabın ilk günü Akseki'de sona erecek. 2. gün Akseki-Seydişehir ve 3. gün de Seydişehir-Konya güzergahıyla turu tamamlamayı planlıyorum" dedi.
Erdal Tamrak: “Amacımız farkındalık oluşturmak” İlçe Spor Gençlik Müdürü Erdal Tamrak ise bir farkındalık amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı'nda görevli arkadaşın Alanya'dan Sultan Alaaddin'in Konya'daki kabrine doğru yola çıktığını belirtti.
Sporun birlik, beraberlik ve güzelliğini gösteren bu turun aynı zamanda bir vefa yürüyüşü olarak adlandırıldığını söyleyen Tamrak, "Amacımız farkındalık oluşturmak bisiklet ve bisiklet sporuyla herkese her yere ulaşılabilirliği göstermek" diye konuştu.

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