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13 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Süleyman Seba, kabri başında anıldı

Süleyman Seba, kabri başında anıldı

Anma töreninden detaylar

Anma Töreni Irak 

-Ali Sami Yen'in mezarının ziyaret edilmesi

- İSTANBUL

- Beşiktaş Onursal Başkanı merhum Süleyman Seba, vefatının 5. yılında mezarı başında anıldı. Anma töreninde TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik de yer aldı. Beşiktaş Onursal Başkanı Süleyman Seba, vefatının 5. yılında Feriköy Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Başkan Fikret Orman ve yöneticilerin çelenk gönderdiği anma törenine, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik ve Yardımcı Antrenör Gökhan Keskin'in yanı sıra siyah-beyazlı taraftarlar ile Seba'nın ailesi ve sevenleri katıldı.
Okunan duaların ardından, anma törenine katılanlar, Galatasaray Kulübü Kurucusu Ali Sami Yen'in de mezarını ziyaret ederek çiçek bıraktı.
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