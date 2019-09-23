Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Süleyman Atlı: “Dünya Şampiyonası diğer şampiyonalara göre biraz daha zordu” İzle

Süleyman Atlı: “Dünya Şampiyonası diğer şampiyonalara göre biraz daha zordu” İzle

Süleyman Atlı'nın açıklamaları

Milli Güreşçi Gümüş Madalya Hatıra Fotoğrafı Şampiyon Olimpiyat 

-Detaylar

- - Dünya 2.'si Süleyman Atlı ülkeye döndü- Milli Güreşçi Süleyman Atlı:- “Tokyo Olimpiyatları'na daha hazır bir şekilde giderek ülkemizi favori olduğumuz güreş branşında en iyi şekilde temsil ederiz”- “Hedefimiz her zaman şampiyonluk oldu” ANKARA

- Dünya Güreş Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanarak ülkeye dönen milli güreşçi Süleyman Atlı, “Dünya Şampiyonası diğer şampiyonalara göre biraz daha zordu” dedi.
Kazakistan'ın Başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası’nda serbest stil 57 kilo final mücadelesinde rakibi Rus Zavur Uguev’e yenilerek şampiyonayı gümüş madalya ile kapatan Süleyman Atlı ülkeye döndü. Ankara Esenboğa Havalimanı'nda sevenleri tarafından karşılanan milli güreşçi Süleyman Atlı, “Maçların zorluğu ve stresi daha fazlaydı” şeklinde konuştu.
Atlı, Dünya Şampiyonası'nın diğer şampiyonalara göre daha zorlu olduğunu ifade ederek, "İlk 6’ya giren olimpiyat kotası aldığı için maçların zorluğu ve stresi daha fazlaydı. Ben ve takım arkadaşlarım elimizden geleni yaptığımızı düşünüyorum. Hedefimiz her zaman şampiyonluk oldu. Gönül şampiyon olmak isterdi. Ama hatalarımızı görüp ona göre çalışıp Tokyo Olimpiyatları'na daha hazır bir şekilde giderek ülkemizi favori olduğumuz güreş branşında en iyi şekilde temsil ederiz” diye konuştu.
Milli güreşçi Süleyman Atlı açıklamalarının ardından sevenleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
İlgili Foto Galeriler
Çin'de sporcular böyle yetiştiriliyorÇin'de sporcular böyle yetiştiriliyor
Beşiktaş - 1461 Trabzon Maçından En Güzel FotoğraflarBeşiktaş - 1461 Trabzon Maçından En Güzel Fotoğraflar
Moskova'da Kış OyunlarıMoskova'da Kış Oyunları
Beşiktaş - Medipol Başakşehir Maçından En Güzel FotoğraflarBeşiktaş - Medipol Başakşehir Maçından En Güzel Fotoğraflar
Beşiktaş - Liverpool Maçından En Güzel Fotoğraflar...Beşiktaş - Liverpool Maçından En Güzel Fotoğraflar...
Dünyaya Rezil Olduk!Dünyaya Rezil Olduk!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı