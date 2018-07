Sudaki akrobasi nefes kesti

-Akrobasi hareketlerinden detay

-Erdal Yavuz ile röportaj

-Sporcular ile röportaj

-Genel görüntü



- - Bu hareketleri yapabilmek için 8 sene çalıştılar SAMSUN



- Türkiye'nin ilk ve tek deniz üzerindeki su kayağı merkezindeki adrenalin tutkunları, yürek hoplatan akrobasi hareketlerini yapmak için 8 yıl eğitim alıyor. Samsun’un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi sahilinde 2011 yılında faaliyete geçen Samsun Büyükşehir Belediyesi Su Kayağı Merkezi (SUKAY), su kayağı tutkunlarının ilgi odağı oluyor. SUKAY’ın tadını çıkartan vatandaşlar, ayrıca Su Ada’da bulunan yüzme havuzu, aqua park, plaj voleybolu ve su aktiviteleriyle de keyifli vakit geçiriyor. 16’sı lisanslı toplamda 19 sporcusu bulunan SUKAY’da sporcular, sezon açılışına özel nefes kesen gösteriler gerçekleştirdiler. Sporcuların nefes kesen gösterileri büyük beğeni topladı. “Dünyanın en ucuz su kayaklarından bir tanesi Samsun’da yapılıyor” Vatandaşların saati 15 liradan 1 saat su kayağı yapabileceğini ifade eden Samsun Büyükşehir Belediyesi SUKAY Tesis Müdürü Erdal Yavuz, “Buraya gelen herkese su kayağı yapmayı öğretiyoruz. Burada su kayağı eğitimleri de veriyoruz. Eğitimler, ilk aşama dediğimiz diz sörfüyle başlayıp akrobasi hareketlerine kadar çıkabiliyor. Akrobasi seviyesine gelen sporcuların fizikleri uygunsa, istekleri de varsa havada yapılan akrobasi hareketlerine yönlendiriyoruz. Şu anda bu hareketleri bünyemizdeki sporcular gerçekleştirebiliyorlar. Halktan gelen isteyen kişilere de yardımcı oluyoruz. Bu spor dünyada pahalı bir spor olarak biliniyor. Ancak kablolu su kayağı merkezleri Türkiye’de açıldığından itibaren bu spor ülkemizde çok ucuza yapılmaya başlandı. Bu sporun kolay ulaşılmasında ve dünyaya göre ucuz olmasında Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin de olumlu yönde etkisi var. Tesisimiz 2011 yılında hizmete açıldı. Şu anda halkımız saati 15 liradan SUKAY yapabiliyor. Bu da zannediyorum dünyanın en ucuz SUKAY fiyatlarından bir tanesidir” dedi.

Amaçlarının su sporlarına dikkat çekmek ve Samsun’u temsil etmek olduğunu belirten Erdal Yavuz, “Tesisimize gelen vatandaşlar 1 saatlik bir eğitimin ardından SUKAY yapmaya başlayabilirler. Ama bir üst seviyede SUKAY yapmak için toplamda 12-18 saat arası eğitim alması gerekir. Şu anda 19 öğrencimiz bizden eğitim alıyor. 16 tane de lisanslı SUKAY sporcumuz var. 2017 yılında Türkiye Şampiyonasına katıldık. Takım halinde 1 birincilik bir de ikincilik aldık. Bireyselde de 2 birincilik 2 üçüncülük aldık. Her yıl yapılan yarışmalara katılıyoruz. Samsunumuzu en iyi şekilde temsil ettik, bundan sonra da temsil etmeye devam edeceğiz. Her yıl lisanslı sporcu sayımızı arttırıyoruz. Halkımıza bu sporu sevdirmeye ve tanıtmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

“Heyecan duyduğum sporu yapıyorum” Çocukluktan veri heyecan duyduğu sporu yaptığını vurgulayan Ali Asmaca, “6 yıldır bu sporla uğraşıyorum. Sabah erkenden gelip turnuvalar için hareketler çalışıyoruz. Akrobasi gösterilerinde bulunurken büyük heyecan duyuyorum. Zaten amacımız da adrenalin yaşamak. Çalıştıkça gelişiyoruz. Bu da bizleri mutlu ediyor. Bu spora ilk Samsun’da başladı.

Aileme 4 yıl yalvardım ama ailem beni yazdırmadı. Açıldıktan 4 yıl sonra SUKAY’a yazılabildim. Çocukluğumdan beri bu sporlara merak duyuyordum. Artık heyecan duyduğum sporu yapıyorum” şeklinde konuştu.

“Bu hareketler için 8 yıl çalıştım” Yaptığı gösterilerle nefes kesen Hüseyin Can Türk, 8 yıllık çalışma sonu bu seviyeye geldiğinin altını çizerek, “Seviye Belirleme Sınavı’ndan düşük puan alınca moralim çok bozulmuştu. Annem de beni SUKAY’a yazdırdı. SUKAY’ı ilk kez Samsun’da öğrencim. 8 yıldır burada akrobasi hareketleri deniyorum. SUKAY, çok zor bir spor ama çalışmayla başarılmayacak bir şey yok. Akrobasi hareketlerini 8 yıllık bir çalışmanın ardından yapmaya başladım. Bu hareketleri yapmak çok zor. Burada her türlü sağlık önlemleri alınıyor. Herhangi bir terslik olduğunda ekipler müdahale için hemen hazırda bekliyor. Bir olumsuzluk anında hemen yanımıza ulaşıyorlar. Hocalarımız da devamlı bizlere uyarılarda bulunuyorlar” ifadelerini kullandı.