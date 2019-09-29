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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Suat Tekelioğlu son yolculuğuna uğurlandı

Suat Tekelioğlu son yolculuğuna uğurlandı

Cenazeden görüntüler

- TRABZON

Kabristan Teknik Direktör Cenaze Namazı Siyasi Parti Sivil Toplum 


- Bir dönem Trabzonspor'da futbol oynayan, Trabzonspor izleme komitesinde görev yapan ve dün kalp rahatsızlığı nedeniyle yaşamını yitiren . İskenderpaşa Camii’nde öğle namazı sonrasında kılınan cenaze namazına Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, yönetim kurulu üyeleri, eski yöneticiler, kulüp çalışanları, siyasi parti mensupları, çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Tekelioğlu’nun yakınları ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.
Cenaze namazının ardından, Suat Tekelioğlu’nun naaşı, Boztepe’de bulunan aile kabristanlığına defnedildi. Suat Tekelioğlu'nun cenaze namazı öncesinde ise kardeşleri Trabzonspor Divan üyesi ve eski teknik direktörü Sadi Tekelioğlu ile eski Trabzonspor yöneticisi Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu taziyeleri kabul etti.
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