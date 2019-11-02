Suat Arıcan: 'Bu hafta farklı bir sistemle çalıştık'



- Göztepe Teknik Sorumlusu Suat Arıcan, bu hafta farklı bir sistemle çalıştıklarını belirterek, "Çok fazla çalışamadık ama futbolcularımızın özverili davranışıyla bu açıkları kapattık" dedi.

Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe, deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Göztepe Teknik Sorumlusu Suat Arıcan, "Karşılaşma öncesi maçın çok zor olacağını biliyorduk. Çünkü Trabzonspor kendi sahasında çok coşkulu oynayan ve maçın ilk yarım saatlerinde gol atma yüzdesi en yüksek olan bir takımdı. Onun bilincindeydik. Bu hafta farklı bir sistemle çalıştık. Çok fazla çalışamadık ama futbolcularımızın özverili davranışıyla bu açıkları kapattık. Bu hafta hiç oynamayan Borges'i oyuna dahil ettik, bize çok fayda sağladı. Beto bugün inanılmaz bir oyun sergiledi. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Göztepe taraftarına da sesleniyorum; şartlar ne olursa olsun bu oyunculara sahip çıkmamız lazım. Çünkü onlar her şeyi başarabilirler. Ama bugün, ama yarın. Onlarla gurur duyuyorum. Gerçekçi konuşmak gerekirse hedefimiz puan ve puanlar almaktı ama çok zor deplasman olduğunu, çok iyi mücadele etmek gerektiğini biliyorduk. Çok iyi de mücadele ettik. Golü bulduktan sonra öz güvenle mücadele gücümüz arttı. Bu güvenle maçı sonuna kadar götürdük. Hiç hata yapmadan maçı kazandık" ifadelerini kullandı.



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