Stjepan Tomas: 'İlk maç sonunda avantaj sağladık'



- Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, Eyüpspor’a karşı aldıkları 3-0'lık galibiyetin kendilerine ilk maç sonunda avantaj sağladığını söyledi.



Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor’u 3-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, maça iyi başladıklarını belirterek, "Takımı tebrik ediyorum. Baskılı ve önde başladık. Erken golü attık. 3-0 galip geldik. İlk maç sonunda avantaj sağladık. Oyuncularım iyi mücadele etti, iyi iş çıkardı. Bu inşallah bize Trabzonspor maçına moral getirecek. Trabzonspor takımı çok iyi. Biz de iyi hazırlanacağız. İyi analiz edeceğiz. Taraftarımız da bizi maçta destekleyecek. Biz 3 puan için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.





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