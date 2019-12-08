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08 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Stjepan Tomas: 'Gole kadar her şeyi yapıyoruz ama gol atamıyoruz'

Stjepan Tomas: 'Gole kadar her şeyi yapıyoruz ama gol atamıyoruz'

Stjepan Tomas'ın açıklamaları

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- Stjepan Tomas: "Gole kadar her şeyi yapıyoruz ama gol atamıyoruz" ANTALYA

- Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, maçın ilk yarısında basit hatalardan dolayı goller yediklerini, ikinci yarıda ise iyi bir reaksiyon göstererek baskılı oynadıklarını söyledi.

Tomas ayrıca gol için her şeyi yaptıklarını fakat sonuca ulaşamadıklarını belirtti.
Süper Lig’in 14. haftasında Antalyaspor, sahasında karşılaştığı Trabzonspor’a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, ilk yarı basit hatalarla goller yediklerini, 3-1 geriye düşmelerine rağmen ikinci devre iyi reaksiyon göstererek 90 dakika mücadele ettiklerini söyledi.

Trabzonspor'u galibiyetinden dolayı tebrik eden Tomas, "Maalesef maça kötü başladık. Basit goller yedik. İlk gol sonrası yine de 1-1’i yakaladık. 2. golde de yine basit hatayla kornerden gol yedik. Son dakika ilk devrede gol yiyerek devreye 3-1 geride girdik. İkinci devrede çok iyi reaksiyon gösterdik. Baskılı, önde oynadık. Maalesef gole kadar her şeyi yapıyoruz ama gol atamıyoruz. Onu da çözeceğiz. Takım pes etmiyor, 90 dakika mücadele veriyor" şeklinde konuştu.

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