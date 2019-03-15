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15 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Stat önünde evlilik teklifi

Stat önünde evlilik teklifi

Evlilik teklifinden görüntüler

- İSTANBUL

Kız Arkadaş Sarılar Evlilik Teklifi Tezahür Tezahürat 


- Fenerbahçeli taraftar, Sivasspor maçı öncesinde kız arkadaşına evlilik teklif etti. Süper Lig’de oynanacak olan Fenerbahçe-Sivasspor maçı öncesinde sarı-lacivertli bir taraftar kız arkadaşına evlilik teklif etti. Stat önünde meşaleler ve tezahüratlarla kız arkadaşına evlilik teklif eden taraftar, aldığı evet cevabını sarılarak kutladı. Bu anlara şahit olan diğer taraftarlar ise çifte tezahürat ve alkışlarla destek verdi.
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