Sporu bırakacaktı, dünya ikincisi oldu

-Zeynep Cankurt'un ısınma çalışmaları

-Zeynep Cankurt'la röportaj

-Antrenmandan genel ve detay görüntüler

-Mevlüt Aker'le röportaj

-Minik sporcuların Zeynep Cankurt'tan imza almaları

-Genel ve detay



- - İlk defa katıldığı Kick Boks Dünya Kupası'nda ikinci olan Zeynep Cankurt:- "Senelerimi verdiğim için bu başarıyı elde ettim" KONYA



- Haziran ayında İtalya'da düzenlenen Kick Boks Dünya Kupası'nda ikinci olan Zeynep Cankurt, "Senelerimi verdiğim için de bu başarıyı elde ettim" dedi.

Selçuklu Belediyespor Kulübü sporcusu 20 yaşındaki Zeynep Cankurt, ilk defa katıldığı milli takımla birlikte Kick Boks Best Fighter Dünya Kupası'nda 65 kilogram büyükler Point Fighting kategorisinde 2 İtalyan rakibini mağlup ederek finale yükseldi. Finalde Ukraynalı rakibine mağlup olan genç sporcu, turnuvayı dünya ikinciliğiyle tamamlayarak ülkesini gururlandırdı. 13 sporcu ile dünya kupasına katılan milli takım, turnuvadan 2 altın, 1 gümüş ve 7 bronz madalyayla döndü. ''Bu başarıyı beklemiyordum'' 12 yıldır Kick Boks ile ilgilendiğini belirten 20 yaşındaki genç sporcu Cankurt, ''Aslında ben bu başarıyı beklemiyordum doğruyu söylemek gerekirse. İkinci oldum ve şok geçirdim önce, çok mutlu oldum. Tarifi olacak bir şey değil bu. Çok mutlu oldum. İnşallah isteyen herkese nasip olur. Çünkü senelerimi verdim. Senelerimi verdiğim için de bu başarıyı elde ettim sonunda. Şükürler olsun, çok mutluyum" dedi.

“Pes ettiğim zaman bu başarı benim elime geçti” Her akşam azimle antrenman yaptığını vurgulayan Cankurt, spor yaparken pes edilmemesi gerektiğini ifade ederek, “Kick Boks'un branşları var farklı farklı. Ben Point Fighting yapıyorum mesela. Benim yaptığım branş en iyi olanı. Sert bir şey değil, maçlarda çok sakatlananlar da olmuyor. Ben çok maçlara gittim, döndüm hiç kimseye orada bir şey olduğunu görmedim. Eğer içlerinde Kick Boks'a dair bir şeyler varsa yapsınlar. Bazıları var mesela, yapamıyorlar bırakıyorlar. Bırakmasınlar, devam etsinler, hedeflerinin peşinden koşsunlar. Çünkü hedeflerinin peşinden koştukları zaman elbet bir gün oluyor. Ama tabii ki de bazılarının zaman alıyor, bazılarının hemen oluyor. Benimki çok zaman aldı mesela. Ben çok senelerce uğraştım. Pes ettiğim zaman bu benim elime geçti. Gençlere de tavsiyem, hiçbir zaman bırakmasınlar, hedeflerinin peşinden gitsinler” şeklinde konuştu.

Mevlüt Aker: "Geç kalmış bir başarı bu" Zeynep Cankurt'un Kick Boks'a ilk adımını atmasından bu yana ona destek veren Selçuklu Belediyespor ve milli takım antrenörü Mevlüt Aker, böyle bir sonuçla daha önce karşılaşabileceklerini söyleyerek, "Zeynep’in her zamankinden daha farklı bir çalışma yapmadık aslında. Her sene çalıştığımız program bize göre doğru olduğu için tabii ki küçük de olsa düzeltmeler yaptık. Zeynep’in bundan önce zaten fazlası vardı, eksiği yoktu, Türkiye standartlarına göre. Tek eksiği birazcık mental olarak kendine güveni yoktu. Onu tamamlamaya çalıştık. Bunu her geçen yıl biraz daha üstüne koyduk. Bu yıl alacağı başarıyı aslında yıllar önce alabilirdi. Bana göre geç kalmış bir başarı bu. Ülkeyi gururlandıracak bir başarıydı. Tabii ki ben de antrenörü olarak çok mutlu oldum. Zaten bizim ilk hedefimiz ve amacımız sporcularımızı belli bir seviyeye getirip milli takım adına, bayrağımız için huşuyla çalıştırmak. Önemli olan burada vatan ve millettir" diye konuştu.

Türkiye Şampiyonası'na hazırlanan Zeynep Cankurt'un çalıştığı sırada salonda bulunan minik kick boksçular da büyük bir coşkuyla genç sporcunun etrafına toplanarak kendisinden imza istedi.