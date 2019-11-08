Sporting Braga - Beşiktaş maçının ardından - Sporting Braga Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto - PORTEKİZ Video
- Basın toplantısının yapıldığı salon - Sporting Braga takımının teknik direktörü Ricardo Sa Pinto'nun salona gelmesi - Sporting Braga takımının teknik direktörü Ricardo Sa Pinto'nun açıklamaları - Toplantıyı takip eden basın mensuplarıPORTEKİZ - Sporting Braga takımının teknik direktörü Ricardo Sa Pinto, Beşiktaş ile oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
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