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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Sporting Braga - Beşiktaş maçının ardından - Sporting Braga Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto - PORTEKİZ

Sporting Braga - Beşiktaş maçının ardından - Sporting Braga Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto - PORTEKİZ

- Basın toplantısının yapıldığı salon - Sporting Braga takımının teknik direktörü Ricardo Sa Pinto'nun salona gelmesi - Sporting Braga takımının teknik direktörü Ricardo Sa Pinto'nun açıklamaları - Toplantıyı takip eden basın mensuplarıPORTEKİZ - Sporting Braga takımının teknik direktörü Ricardo Sa Pinto, Beşiktaş ile oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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