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- Sporda 2019 yılının "EN"leri belli oldu İSTANBUL



- Bakırköy Ata Spor Kulübü tarafından düzenlenen "Sporun Enleri 2019" töreninde ödüller sahiplerini buldu. İhlas Haber Ajansı jüri özel ödülüne layık görüldü.

Bakırköy Ata Spor Kulübü'nün düzenlediği ve Bakırköy'de yaşayan vatandaşların anketle katıldığı "Sporun Enleri 2019" töreni Yeşilköy’de bir otelde yapıldı. Gecede birçok isim "Sporun Enleri 2019" töreniyle başarılarını taçlandırdı. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ‘Yılın Spor İnsanı’ ödülünü alırken, ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ eski bakan Murat Başesgioğlu'na verildi.

‘Yılın En Başarılı Kulüp Başkanı’ Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz olurken, "Yılın Alt Yapıya En Çok Önem Veren Başkanı" ise Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu seçildi. Bakırköy Ata Spor Kulübü tarafından düzenlenen "Sporun Enleri 2019" töreninde ödüle layık görülen isimler şu şekilde: Yılın spor insanı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu Yaşam boyun onur ödülü Eski Bakan Murat Başesgioğlu Yılın en başarılı kulüp başkanı Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz Yılın altyapıya en çok önem veren başkanı Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu Yılın spor yöneticisi Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç Türk sporuna katkı ödülü Saran Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran Yılın futbol takımı ve teknik direktörü A Milli Futbol Takımı ve teknik direktör Şenol Güneş "Yılın futbolcusu" Fenerbahçe takım kaptanı Emre Belözoğlu "Yılın basketbol takımı ve koçu" Anadolu Efes Basketbol Takımı ve Ergin Ataman "Yılın voleybol takımı" A Milli Kadın Voleybol Takımı "Yılın erkek sporcusu" Olimpiyat kotası alan dünya artistik cimnastik şampiyonu İbrahim Çolak Yılın kadın sporcusu Olimpiyat kotası alan dünya şampiyonu milli karateci Serap Özçelik Arapoğlu Yılın en iyi çıkış yapan sporcusu ve antrenörü Paletli yüzme Avrupa Şampiyonu Derin Toparlak ve antrenörü Canberk Babaoğlu Yılın ümit vaat eden sporcusu Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi (TOHM) sporcusu Süleyman Deniz Gürsoy "Yılın en sempatik sporcusu Milli okçu Mete Gazoz Çevreye en duyarlı sporcu Serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen Yılın en iyi spor kanalı TRT Spor Yılın en iyi spor programı Ajans Saati (TRT Spor) Jüri özel ödülü İhlas Haber Ajansı Anadolu Ajansı Demirören Haber Ajansı Yılın en renkli spor programı ve yapımcısı Sporcu Vizesi - Siyamend Kaçmaz Yılın en iyi spor gazetesi Fanatik Gazetesi Yılın en iyi spor sayfası Sabah Gazetesi Yılın en iyi spor yazarı Cumhuriyet Gazetesi Spor Koordinatörü Arif Kızılyalın Yılın ses getiren spor haberi MHK Başkanı Zekeriya Alp röportajıyla Sözcü Gazetesi Spor Müdürü Bahadır Çokişler Yılın en iyi spor muhabiri Ali Naci Küçük - Hürriyet Gazetesi Yılın en iyi spora destek veren kadın haber muhabiri Merve Görgün - FOX TV Yılın en iyi amatör sporda destek veren haber kanalı NTV (Halil Demir) - STAR TV (Tamer Oskay) Yılın en iyi amatör sporda farkındalık oluşturan TV programı ve yapımcısı Tek Rumeli / Mehmet Çelik'le Spor Penceresi Yılın en başarılı federasyonu Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Yılın en iyi çıkış yapan federasyonu Triatlon Federasyonu "Yılın en hızlı çıkış yapan dijital platformu Asist Analiz Yılın sosyal medya hesabı Tribün Dergi Yılın spor portalı Spor Arena / Hürriyet



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