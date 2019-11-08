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08 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Sporculardan Mehmetçik'e 81 ilden asker selamı

Sporculardan Mehmetçik'e 81 ilden asker selamı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı video

- İSTANBUL

Beraberlik Efes 


- Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, hazırladığı video ile Mehmetçik'e 81 ilden asker selamı gönderdi. Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, hazırladığı video ile Mehmetçik'e 81 ilden asker selamı gönderdi. "Selama Devam" başlığıyla hazırlanan videoda sporcular bulundukları ili söyleyerek, asker selamını coşkulu bir şekilde veriyorlar. Gençlik ve Bakanlığı’na bağlı 81 ilden genç sporcular kahraman Mehmetçiği unutmadı. Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan video ile Barış Pınarı Harekatı’na katılan Mehmetçiklere 81 ilden selam gönderildi. İllerin alfabetik sırasına göre hazırlanan videoda sporcular, bulundukları illerin ismini söyleyerek, asker selamını coşkulu bir şekilde veriyorlar. "Selama Devam" başlığıyla hazırlanan videoda, 81 ilde hep bir ağızdan "Türkiye" sesi yankılanıyor. Sosyal medyada oldukça beğenilen ve paylaşılan videoda, spor camiası tarafından "Tek nefes, tek yürek"le tüm ülkeye birlik ve beraberlik mesajı veriliyor.
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