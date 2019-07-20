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20 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sporcu Performans Ölçme Tesisi Süper Lig takımlarının gözdesi olmaya hazırlanıyor Haberi

Sporcu Performans Ölçme Tesisi Süper Lig takımlarının gözdesi olmaya hazırlanıyor Haberi

- Test merkezinin gezilmesi

Parmak Kompozisyon Teknik Direktör Fizyoloji Rektör 

-- Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak'ın açıklamaları
-- Dekan ile röportaj
-- Tesislerden genel görüntü ve detaylar

- (Özel haber)- Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak:- "Türkiye’de bu kadar donanımlı bir tesis görmedim" ERZURUM

- Atatürk Üniversitesi ile KUDAKA iş birliğinde yürütülen Sporcu Performans Ölçüm Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezi hizmete açıldı. Gelecek sezon Süper Lig takımlarının testlerini yapmaya hazırlanan tesisi gezen Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, daha önce Türkiye’de bu kadar donanımlı bir tesis görmediğini söyledi.

Son yıllarda sezon öncesi kamp merkezi olarak en çok tercih edilen yerlerden birisi olan Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ne Atatürk Üniversitesi'nden destek geldi. Kampa gelen Süper Lig ve TFF 1. Lig takımlarının testleri artık Atatürk Üniversitesi Sporcu Performans Ölçüm Değerlendirme ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yapılacak. Türkiye’de sadece Antalya, İstanbul ve Ankara’da bulunun bu merkez artık Erzurum’da da hizmet verecek. İçerisindeki gelişmiş cihazlar ile kuvvet, dayanıklılık, beceri - koordinasyon, reaksiyon, vücut kompozisyon analizi ve noro - fizyolojik testleri uzman akademisyenler tarafından yapılacak. Sporcu Performans Ölçüm Merkezi'nin ilk misafirleri ise Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, Akhisarspor Yardımcı Antrenörü Mert Nobre, Hatayspor Atletik Performans Antrenörü Çağatay Turan, TFF Milli Takım Antrenörü Kemal Çoşkun oldu. Mehmet Altıparmak: "Türkiye'de gördüğüm en donanımlı tesis" Tesisleri gezen Akhisarspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, gördüğü en donanımlı tesis olduğunu ifade ederek, "Türkiye’nin bence en iyi merkezine geldim. Gelirken böyle bir şeyle karşılaşacağımı ummuyordum ama bana göre Türkiye’nin en iyisi burası olmuş. Bu kadar donanımlı hiç görmemiştim. Futbol adamı olarak buraya emek veren herkese çok teşekkür ediyorum. Hem sporculara hem halka güzel bir tesis kazandırılmış. Erzurumlulara sesleniyorum Türkiye’nin en güzel tesisi olmuş burayı kullanın. Bizim öncülüğümüzde her takımın buraları kullanmasını öneriyorum. Avrupa kalitesini ancak böyle tesislerle yakalayabilirsiniz" dedi.
Fazıl Kishalı: "Bu tesislerde her sporcunun ölçümü ve tedavisi yapılabilir" Projenin üreticilerinden birisi olan Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necip Fazıl Kishalı ise, "3 aşama da planladığımız bir merkez. Yüzme havuzumuz, performans merkezimiz ve fitness salonumuz var. Bu tesislerde her sporcunun ölçümü ve tedavisi yapılabilir. Hem sporcular hem Erzurum halkına destek vermek istiyoruz. İçerisindeki cihazlarımız en son model olarak alınmış cihazlar. Takımların kampına tam yetişmedi ama tam donanıma ulaşınca herkesi buraya bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Merkez’de ilk olarak Mustafa Denizli’nin teknik direktörlüğünü üstlendiği İran’ın Süper Lig takımı Traktör FC’nin oyuncularına laktat testi yapılacak.
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