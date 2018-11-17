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17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Spor ve siyaset camiası Baykan'ın oğlunun düğününde buluştu

Spor ve siyaset camiası Baykan'ın oğlunun düğününde buluştu

Düğünden görüntü

Dera Şahit Nikah Töreni 

-Genel ve detay

- KONYA

- Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan’ın oğlu Zeki Cihan Baykan, Badel Soğucaklı ile dünya evine girdi. Konya'da Selçuklu Kongre Merkezi'nde yapılan nikah törenine, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Yargıtay Başkanı Rüştü Cirit, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Kamu Başdenetcisi Şeref Malkoç, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Yıldırım Demirören, Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile spor ve siyaset camiasından çok sayıda davetli katıldı.
Genç çiftin nikahını Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay kıyarken, şahitliklerini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yargıtay Başkanı Rüştü Cirit, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, Kamu Başdenetcisi Şeref Malkoç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar ve Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım ile birlikte 18 kişi yaptı. Genç çiftin nikah şahitlerine teker teker söz verildi.
Bu sırada Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören genç çifte Beşiktaşlı çocuklar dilerken, Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım ise genç çiftin çocuklarının Fenerbahçeli olmasını temenni etti. Konuşmaların ardından mikrofonu alan Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın ise genç çifte Konyasporlu çocuklar dilemesi salonda alkışa neden oldu.
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