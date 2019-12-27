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27 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Spor Toto Türkiye Tenis Ligi - İSTANBUL

Spor Toto Türkiye Tenis Ligi - İSTANBUL

- Spor Toto Türkiye Tenis Ligi - Tenis maçından görüntüler - Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ile röportaj - Erkeklerde şampiyonluğa ulaşan takım ENKA oldu - Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş: - "Kaybedenin olmadığı bir turnuva yaşıyoruz"İSTANBUL (AA) - Spor Toto Türkiye Tenis Ligi'nin erkekler şampiyonluğuna ulaşan takım ENKA oldu.ENKA Spor Kulübünün ev sahipliği yaptığı organizasyonun erkekler finalinde ENKA ile TED takımları karşı karşıya geldi.Final organizasyonu 2 - 2 eşitlikle tamamlanırken, set averajıyla TED'e üstünlük sağlayan ENKA, şampiyonluğa ulaştı.Ligde kadınlarda da ENKA şampiyonluğu elde etmişti. - Durmuş: "Kaybedenin olmadığı bir turnuva yaşıyoruz"Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, çok başarılı bir organizasyonu geride bıraktıklarını belirterek, "Kaybedenin olmadığı bir turnuva yaşıyoruz." dedi.
Durmuş, Spor Toto Türkiye Tenis Ligi'nin 7 - 8 yıl önce ara verilen bir turnuva olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:"Ara vermemizin sebebi, uluslararası arenada mücadele eden en iyi sporcularımızın bu lige katılamamasıydı. Spor Toto Türkiye Tenis Ligi'nde bu sporcularımızın oynama fırsatı bulması bizim için çok önemliydi. 'Kaybedenin olmadığı bir lig yaşıyoruz.' dedik, çünkü TTF olarak özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın son dönemde yapmış olduğu, altyapı çalışmalarıyla örtüşen eğitim programlarımızla, hedefimize ilerliyoruz."Ligin 14 erkek ve 13 kız takımının mücadelesine sahne olduğunu dile getiren Durmuş, "Birbirinden değerli sporcularımızın bir arada olması, aynı yarışın içinde 7 bölgeden, birbirlerini tanımayan sporcuların buluşması, ortak dertlerini, avantajlarını konuşmaları bile çok büyük bir kazanç." ifadelerini kullandı."Şampiyonluk tabii ki çok önemli ama bizde hedef sadece bir kupa kazanmak olmamalı." değerlendirmesinde bulunan Durmuş, sözlerini şöyle tamamladı:"Burada izleyen herkesin, tenisin oynanabilir, daha kolay yapılabilir olmasını görmesi önemli. Hedeflerimize adım adım gidiyoruz. Tenisin gelişimi ve zengin sporu olmadığını anlatabilmek için yerel yöneticilerin kort yapmaya başlamasıyla, sporcuların bedava eğitim alma imkanı oluştu. Onlar kazanıyor, biz de kazanıyoruz. Artık milli takımlarda her bölgeden sporcumuz var. Bu ligde de birlikte oynayabilme şansı, idolü olan sporcularla aynı kortta maç yapabilme şansı elde ediyorlar. Hepimizin kazandığı, ülkemizin kazandığı bir hafta yaşıyoruz."

Yarış Milli Takım Şampiyon Uluslararası Bedava Eğitim 

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