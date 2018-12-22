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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Spor Toto Judo Süper Ligi - Galatasaray şampiyon - ANTALYA

Spor Toto Judo Süper Ligi - Galatasaray şampiyon - ANTALYA

- Spor Toto Judo Süper Ligi - Süper Lig mücadelelerinden detaylar - Galatasaray kadın ve erkeklerde şampiyon olduSpor Toto Judo Süper Ligi - Galatasaray kadın ve erkeklerde şampiyon olduANTALYA (AA) - Galatasaray, Spor Toto Judo Süper Ligi'ni kadın ve erkeklerde şampiyonlukla tamamladı.Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Süper Lig müsabakalarında kadınlar ve erkeklerde 16'şar takım 5'er sıklette mücadele etti.Galatasaraylı kadın sporcular, finalde Trabzonspor'u (3 - 2) mağlup edip ligi zirvede tamamladı.Sarı - kırmızılı erkek sporcular ise finalde Erzurum Gençlik Spor Kulübü ile karşılaştı. Galatasaray takımı, oldukça çekişmeli maçlar sonunda tatamiden (3 - 2) üstün ayrıldı ve şampiyon oldu.Maçların ardından kadınlarda; Galatasaray, Trabzonspor, İstanbul Büyükşehir Belediye ve Sancaktepe Belediyesi ile erkeklerde Galatasaray, Erzurum Gençlik Spor, Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Ankara EGO spor takımları 2019 yılında Türkiye'yi Avrupa kupasında temsil etmeye hak kazandı.Müsabakalardan sonra bir alt lige düşen takımlar ise şunlar:Kadınlar: Konya Selçuklu Spor Kulübü, Ordu Judo İhtisas, Kocaeli Belediyesi Kağıtspor, Sivas Gençlik Spor Kulübü.Erkekler: Ankara Etimesgut Belediyesi, Manisa Salihli Belediye Spor Kulübü, Ordu Judo İhtisas ve Konya Selçuklu Spor KulübüYarın Antalya Spor Salonu'nda Süper Lig'e yükselecek kadın ve erkek takımların müsabakaları gerçekleştirilecek.

Dera Kadın Sporcu Şampiyon 

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