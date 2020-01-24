Spor Toto 2020 Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası, Kilis'te başladı İzle

-Genel ve detaylar

-Müsabakalrdan görüntüler

-Genel ve detaylar

-Müsabakalardan görüntüler

-Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz’un açıklamaları

-Yarışmalardan görüntüler

-Yapılan röportajlar



- KİLİS



- Türkiye Judo Federasyonu'nun yurt içindeki ilk faaliyeti olan . Spor Toto 2020 Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası, Kilis Beşevler Spor Salonu'nda sabah 09.00’da başladı.

Judo müsabakaları nedeniyle Kilis’te hareketlilik yaşanırken, takım arkadaşlarına destek vermek isteyen sporcular da tribünleri doldurdu. Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, 2020 Ümitler Türkiye Judo Şampiyonası'nın Kilis’te olmasının önemli olduğunu ifade ederek, “Türkiye’de 81 ilde yapılan judonun Kilis’te de güzel bir ev sahipliğinde yapılan organizasyonun hem belediyemizin katkıları, hem il müdürlüğümüzün katkıları, hem de federasyonumuzun katkıları, güzel bir organizasyon haline geldi. 62 ilimizden 871 sporcunun, bununla beraber antrenör, hakemler ile birlikte 1250 kişinin katıldığı bir müsabakanın Kilis’te güzel bir atmosferde yapılması bizim için güzel bir onurdur. İnsanların Kilis’e gelirken bakışları biraz farklıydı, geldikleri günden beri insanların bakış açıları biraz daha değişmiş oldu. Sporun sadece bir yarışma değil, kültürel olarak, büyük katkı sağlamaktadır” dedi.

Milli takım belirlenecek Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, milli takımın da belirleneceğini belirterek, “Antalya’da yapılacak olan Nazım Cancan Avrupa ve Dünya şampiyonası ekibini oluşturacağız. Bundan sonra süreç bu şekilde ilerleyecek. Ümit Milli Takım'ın seçmesi de olacak. Buradan ilk ikiye, ilk dörde girecek çocuklar, hemen kampa alınıp Nazım Cancan Avrupa ve Dünya Şampiyonası'na gidecek” diye konuştu.

Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Erkman, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Remzi Arkaltı judo müsabakalarını izledi.



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