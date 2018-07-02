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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Spor lisesi sınavına girenler salonda ter dökerken aileleri dışarıda dua etti

Spor lisesi sınavına girenler salonda ter dökerken aileleri dışarıda dua etti

Tokat'ta spor lisesine girecek öğrencilerin ailelerinin salon girişinde oluşturduğu yoğunluk

General Başarı Puanı Öğrenciler 

-Ailelerin dışarıda heyecanlı bekleyişi, dua okuyanlar
-Öğrenciler ve aileleri ile röp
-Kapalı spor salonunda yapılan sınav
-Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Spor Lisesi Okul Müdürü Osman Erdoğan, röp

- TOKAT

- Tokat'ta spor lisesi için sınava giren öğrenciler salonda ter dökerken aileleri de dışarıda dua etti. Tokat Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Spor Lisesi'ne alınacak olan 120 öğrenci için 191 öğrenci başvuru yaptı. 4 gün sürecek olan sınavın ilk günü öğrenciler fiziksel uygunluk yeterlilik sınavına girdi. Öğrenciler salonda ter dökerken aileleri de dışarıda heyecanla bekleyerek çocukları için dua etti. Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Spor Lisesi Okul Müdürü Osman Erdoğan, Türkiye genelinde Milli Eğitim Bakanlığı Orta Eğitim Genel Müdürlüğü'nün yayınlamış olduğu genelge doğrultusunda spor liseleri giriş yetenek sınavlarını yaptıklarını kaydetti.
120 öğrencinin spor lisesine kayıt hakkı kazanacağını ifade eden Erdoğan, 134 erkek, 57 kız olmak üzere 191 öğrencinin sınava girdiğini belirterek, "Sınavımız iki aşamalı. Fiziksel uygunluk yeterlik testleri dediğimiz testler yüzde 70'lik dilimi kapsıyor, ikinci aşamada da orta okul başarı puanı dikkate alınıyor. Fiziksel yetenek testleri kendi içerisinde koordinasyon parkuru, 30 metre sürat koşusu, uzun atlama ve ritm testleri olmak üzere bizzat uygulayacakları sınavlar. Ayrıca sporcu öğrencilerin daha önce yaptıkları branşları itibariyle getirdikleri grup ya da Türkiye dereceleri artı puanlar kazandırıyor" dedi.

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