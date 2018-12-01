Spor kompleksinde anlamlı açılış Haberi

-Diğer röportajlar

-Detaylar



- İSTANBUL



- Bayrampaşa Mehmet Akif Spor Kompleksi’nin açılışında 3 Aralık Dünya Engelliler gününe anlamlı olarak Fizik Tedavi ve Engeliler Rehabilitasyon Merkezi’ndeki gençler futbol maçı yaptı. 3 Aralık Dünya Engeliler günü dolayısıyla Bayrampaşa Mehmet Akif Spor Kompleksi’nin açılışında anlamlı bir etkinlik yapıldı. Bayrampaşa Belediyesi Fizik Tedavi ve Engeliler Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavi gören hastalar halı sahada maç yaptı. Bu etiklikte Galatasaraylı eski futbolcu Mustafa Kocabey de destek için yanlarında bulundu. Böyle organizasyonlara hep katılmaya çalıştığını belirten Mustafa Kocabey, “Hepimiz engelli potansiyeliz. Yarın ne olacağı belli olmayan durumlar. Biz kardeşlerimizin yanında olmak istiyoruz. Onların devamlı yanında olmak istiyoruz. Organ nakli organizasyonlarına da katılmıştım. Topluma var olmuş insanların bunlara önlük yapması gerektiğini inan bir insanım” diye konuştu.

Spor kompleksinin sahibi Burak Akgül ise, “Engelli kardeşlerimizi burada ağırlayıp, spor yatırmak amacımız. Onların mutluluğunu görmek, onlarla beraber onların mutluluğunu görmek bence bir mesaj olarak düşünüyorum. Kendi aralarında bir eğlence olacak. Kendi aralarında engelleri kaldırdığımızı ben inancındayım” şeklinde konuştu.

Engelli ve özürlü kelimelerinden rahatsız olduğunu ifade eden Spor kompleksi yöneticisi Halit Fikret Toncer de, “Özürlü ve engelli insan yok. Engeli koyan bir engelsizleriz. Bizler biraz daha duyarlı olursak, onlar daha rahat işlerini yapıp, hiç kimseye ihtiyaçları olmayacak. 3 Aralık maalesef yılda bir kez hatırlama günü” açıklamasında bulundu.

