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21 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Spor İstanbul'dan vatandaşlara evde egzersiz imkanı

Spor İstanbul'dan vatandaşlara evde egzersiz imkanı

Evde egzersiz videosu

- - "Egzersizini evde yap hareketsiz kalma" İSTANBUL

Sosyal Medya Canlı Yayın Egzersiz Gesi Trol 


- Dünyanın birçok yerini etkisi altına almış korona virüs salgınının Türkiye'de kontrol altına alınması için alınan önlemlere ek olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul’dan vatandaşları memnun eden bir çözüm geldi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul, korona virüsten korunmak amacıyla evlerinde kalmak zorunda kalan vatandaşlara hazırlanan videolarla egzersiz yapma imkanı sunuyor. İBB Spor İstanbul Tesisleri'nde görevli profesyonel eğitmenlerce hazırlanan videolar, evde kolaylıkla uygulanabilecek egzersiz önerilerinden oluşuyor. Yetişkinlere özel egzersiz programının yanı sıra, 60 yaş üstü sağlıklı bireylere yönelik egzersizleri ve evde uzun süre oturmaktan kaynaklanan bel ağrılarını engellemeye yardımcı bel bölgesini kuvvetlendirecek egzersizleri de kapsıyor. Spor İstanbul’un sosyal medya sayfalarında paylaşılan içerikler ile hareketsizliği önüne geçecek öneriler getirilmek amacıyla hazırlandı. Salgının yayılmasını engellemek için evde kalan vatandaşların günlük hareketlerinin azalmasına çözüm olarak hazırlanan video serilerinin devamında sosyal medya canlı yayın eğitimleri de verilecek. 'Evde Egzersiz' içerikleri hayatın normal akışına dönene dek düzenli olarak paylaşılacak. Tüm egzersizler her hangi bir sağlık problemi olmayan bireylere yönelik hazırlanmış bulunuyor. Sağlık problemi olanların ise önce doktora danışması önem taşımakta.
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