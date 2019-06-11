Spor Bakanı Kasapoğlu: 'Başarıya hep birlikte yürüyeceğiz'



- Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Takım’ın İzlanda ile oynayacağı karşılaşma için İzlanda’ya geldi. Bakan Kasapoğlu, otelde yaptığı açıklamada “başarıya hep birlikte yürüyeceğiz” diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzlanda’ya geldi. A Milli Futbol Takımı’nın Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 4. maçında İzlanda ile karşı karşıya geleceği mücadele öncesinde bu ülkeye gelen Bakan Kasapoğlu, otel girişinde açıklamalarda bulundu. Milli takımın önemli bir maça çıkacağını belirterek sözlerine başlayan Bakan Kasapoğlu, “Şükürler olsun cumartesi günü Fransa karşısında çok güzel bir galibiyet aldık ve millet olarak çok mutlu olduk. Yine aynı şekilde başarılı olacağımıza, aynı coşkuyla, aynı inançla bu maçtan da en güzel şekilde ayrılacağımıza inanıyoruz. Millilerimize moral vermek ve destek olmak için onlarla beraberiz. Az önce İzlanda’ya geldik. Federasyon başkanımız ve ekibi bizleri karşıladılar, sağ olsunlar. İnşallah yarın da gün boyu hem onlarla olacağız hem de takımımıza destek olacağız. Millet olarak da takımımızın başarısıyla da gurur duyacağız. İleriye yönelik olarak hem Avrupa Şampiyonası’yla ilgili hem de ondan sonraki süreçte, başarıya doğru hep birlikte yürüyeceğiz. Şimdiden millilerimize, hocamıza, teknik ekibimize başarılar diliyorum. İnşallah sevinen taraf, galip gelen taraf ve dostça ve centilmence oynayan taraf olarak haklı gururu yaşayacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İzlanda’da yaşanan gümrük ve pasaport sıkıntısı sonrasında millileri aramasıyla ilgili olarak da konuşan Bakan Kasapoğlu, "Cumhurbaşkanımızın her zamanki destekleri, milletimizin coşkusu ve heyecanı, millilerimizin moralini en yükseklerde tutuyor, bunu biliyoruz. Bundan sonraki uzun yürüyüşümüzde bu moralle, bu heyecanla başarıya ilerlemeye devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.

